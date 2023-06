Diebstähle und Sachbeschädigung: Polizei Dießen sucht Zeugen

Diebe und Rowdys treiben in Dießen und Utting ihr Unwesen. Die Polizei bittet um Hinweise zu drei Straftaten, die in den vergangenen Tagen begangen worden sind.

Gleich zu drei am Donnerstag angezeigten Straftaten bittet die Polizei in Dießen um Zeugenhinweise. So meldete die Inspektion, dass eine Schülerin am Ammersee-Gymnasium bestohlen wurde. Sie versperrte am Donnerstagnachmittag an der Gleisunterführung gegenüber der Schüle ihr Fahrrad mitsamt Sporttasche. Während ihrer Abwesenheit wurde der gesamte Inhalt ihrer Sporttasche im Wert von rund 120 Euro gestohlen.

Bereits am Wochenende wurde ein in Utting ein Fahrrad entwendet. Das rote Mountainbike der Marke Ghost war versperrt vor der Gaststätte Pinello gestanden.

Schließlich zeigte noch die Halterin eines grauen Pkw der Marke Toyota an, dass ihr am Donnerstagnachmittag in Dießen geparktes Auto beschädigt wurde. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die Motorhaube zerkratzt worden war. (AZ)

