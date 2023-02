Mit welchen Kursen die VHS Ammersee West im Frühjahr lockt

Die Volkshochschule am Ammersee-Westufer startet am 27. Februar ins Frühjahrssemester. Neben Gesundheit und Sprachen gibt es auch viele spannende lokale Themen.

"Große Augen, Kinder und Tiere sind noch immer die besten Blickfänge", sagt Theresa Thierjung lachend, als sie das neue Programmheft der Volkshochschule (VHS) Ammersee West am Dießener Wochenmarkt auslegt. "Normalerweise kommen Gymnastikbälle bei unseren zahlreichen Gesundheitskursen zum Einsatz, heute jedoch soll er die Aufmerksamkeit auf unser druckfrisches Programm lenken und mit seiner guten Laune anstecken." Und so sind die Programmhefte schnell vergriffen.

"Aufmerksam machen ist ein erster Schritt, aber wir wollen vor allem neugierig machen auf unser vielfältiges Angebot. Denn Bildung beginnt mit Neugierde", führt Heike Gerl, die Leiterin der VHSAmmersee West, fort. So lautet das Motto in diesem Semester "Vor Ort weiterkommen: regional, nachhaltig, gut erreichbar und mit fairen Gebühren". Themen, die vor Ort interessieren, Kurse, die vor Ort stattfinden, und Gebühren, die fair kalkuliert sind, das verspreche das neue Programm: ob Sprachkurse, Kurse im Bereich der Gesundheitsprävention oder im Kreativbereich. Nicht zu vergessen, Vorträge zur Verbraucherbildung, das frische Angebot der jungen VHS oder die Kurse aus dem Bereich IT und Beruf, wie es in einer Mitteilung der VHSAmmersee West heißt.

Mit der Volkshochschule gemeinsam durchs Gartenjahr

"Aber was wäre ein Sommersemester ohne Veranstaltungen im Freien", so Heike Gerl: Deshalb weist sie auch auf Morgen-Meditation am See, Waldbaden am Schatzberg, Yoga im Schacky-Park oder Aqua-Zumba im Warmbad Greifenberg hin. Allen, die passend zum Frühjahr ihren Garten, Balkon oder Balkonkasten intensiver zum Gärtnern nutzen wollen, bietet die VHS Ammersee West eine Workshop-Reihe "Gemeinsam durchs Gartenjahr" an.

"Dieses Semester bieten wir Veranstaltungen an, die es nur an der VHS Ammersee West gibt", betont Heike Gerl weiter. Im Rahmen einer Betriebsführung im März kann man die Werft der Ammersee-Schifffahrt in Stegen besichtigen und erfahren, wie die Ausflugsdampfer gewartet werden, im April live an der letzten Probe vor dem Auftritt der Klavier-Titanen am Heiligen Berg teilnehmen oder sich im Mai vor Ort informieren, wie die Firma Webasto in Utting produziert.

Geschichte, Tradition und Handwerk bei der Volkshochschule

Auch Landschaft, Geschichte, kunsthandwerkliche Tradition und modernes Handwerk will die VHSAmmersee West nahebringen. So findet im April ein Spaziergang in Holzhausen zur ehemaligen Künstlerkolonie "Die Scholle" oder im Mai eine Besichtigung auf dem Biohof Ernst statt, bei der unter anderem um den Weinbau am Ammersee geht.

Lesen Sie dazu auch

Premiere hat in diesem Semester die Zusammenarbeit zwischen der VHS Ammersee West und dem Seniorenbeirat in Dießen. Im Blauen Haus finden kostenfreie Vorträge statt zu Themen wie "Vorbereitet sein für den Notfall: Vollmachten und Verfügungen" (April) und "Was tun bei Enkeltrick und Schockanrufen?" (Mai).

So kann man einen Kurs bei der Volkshochschule buchen

Die Programmhefte liegen am Westufer des Ammersees aus, das Programm ist online einzusehen und zu buchen auf www.vhs-ammersee-west.de. Persönlich erreichbar ist die VHS Ammersee West in den Geschäftsstellen in der Hofstattstraße 5 in Utting (Montag bis Donnerstag 9-12 und Donnerstagnachmittag 16-18 Uhr, Telefon 08806/959790) und in der St.-Georg-Straße 9 in Dießen/St. Georgen (Montag bis Freitag 9-12 Uhr, Telefon 08807/6063). Das Semester startet am Montag, 27. Februar. (AZ)