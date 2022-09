Den Senioren stinkt's wegen des Gänsekots im Strandbad St. Alban

Plus Dießens Seniorenbeirat klagt über viel Kot von Wildgänsen im Strandbad St. Alban. Betreiber und Gemeinde äußern sich. Wie die Lage in Schondorf, Utting und Eching bewertet wird.

Am Ammersee vermehren sich die Wildgänse. Beim Strandbad St. Alban sorgen die Hinterlassenschaften der Tiere für Unmut und waren jüngst auch Thema im Dießener Seniorenbeirat. Unsere Redaktion hat nachgehakt, welche Kritikpunkte es gibt und wie die Betreiber der Strandbäder am Ammersee die Lage bewerten.