Vallox will erweitern: Markt Dießen plant in Romenthal um

Der Markt Dießen verkauft seine beiden letzten Grundstücke im Gewerbegebiet Romenthal an die Firma Vallox. Das wurde bereits in der vorangegangenen Gemeinderatssitzung bekannt. Die Firma, die im Bereich Lüftungsanlagen und Wärmerückgewinnung tätig ist, hat ihr Vertriebsbüro schräg gegenüber an der Von-Eichendorff-Straße in Dießen und möchte ihr Headquarter nun im Gewerbegebiet errichten. In jüngster Sitzung erteilte der Bau- und Umweltausschuss einstimmig sein Einvernehmen zu der dafür erforderlichen .

Die beiden Grundstücke sollen gemeinsam, unter Inanspruchnahme des bisher dazwischen verlaufenden Fuß- und Radwegs, bebaut werden. An dessen Stelle soll im Süden des bestehenden Kreisverkehrs eine Ersatzverbindung entstehen, die den sogenannten Romenthalweg für Fußgänger und Radfahrer mit der Von-Eichendorff-Straße verbindet. Die für den Weg benötigte Fläche ist im Bebauungsplan als Grünfläche vorgesehen und muss nun in die Bebauungsplanänderung einbezogen werden. Die Ausgleichsflächen, so Bauamtsleiterin Johanna Schäffert, müssten dann entsprechend angepasst werden. Der Bau- und Umweltausschuss sprach sich bezüglich des Fuß- und Radwegs einstimmig für eine Bebauungsplanänderung aus.

Vallox wird ein drittes Geschoss im Gewerbegebiet Romenthal zugebilligt

Als weitere Bebauungsplanänderungen zugunsten des geplanten Firmensitzes sind zum einen die Änderung der zulässigen Anzahl der Geschosse von zwei auf drei sowie die Änderung der zulässigen Wandhöhe von maximal 7,50 auf 10,90 Meter vorgesehen. Das gesamte Baugrundstück ist 4371 Quadratmeter groß, davon sind 1083 Quadratmeter für Außenanlagen und 1332 Quadratmeter als Grünfläche vorgesehen. Das neue Gebäude ist in Holz- und Glasbauweise geplant.

Mit Fertigstellung des neuen Headquarters möchte die Firma Vallox zirka 100 Arbeitsplätze im Verwaltungs-, Schulung- und Servicebereich schaffen.