Ammersee

07:01 Uhr

Vandalismus in Dießen: Jugendreferent sieht Grenze überschritten

Plus Dießens Jugendreferent ist über das Ausmaß von Zerstörung und Verschmutzung der Soccerbox am MTV-Gelände entsetzt. Es drohen Konsequenzen, die Polizei ermittelt.

Von Christian Mühlhause

Gemeinderat und Jugendreferent Frank Fastl (Freie Wähler) ist auch mehrere Tage danach immer noch fassungslos und wütend darüber, was am Wochenende bei der Soccerbox, nahe des Ammerseestadions in Dießen, passiert ist. Darin lag Müll zuvor nie gesehenen Ausmaßes und es kam zu Vandalismus, der für die bislang unbekannten und leichtsinnig agierenden Täter auch schlimme Folgen hätte haben können, so Fastl, der über weitreichende Konsequenzen nachdenkt. Die Polizei ermittelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen