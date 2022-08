Dießen

vor 1 Min.

Vandalismus in Dießener Soccerbox: Jugendliche melden sich bei Polizei

Die Soccerbox in Dießen ist zum Fußballspielen da, wird aber immer wieder anderweitig genutzt und dabei verschmutzt.

Gute Nachrichten in Dießen: Nach Verwüstungen in der Soccerbox am MTV-Gelände melden sich die mutmaßlichen Täter bei der Polizei.