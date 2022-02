Verkehr: Wo die Lösung rund um den Ammersee liegt

Kaum eine Ausgabe des Ammersee Kuriers, in der es nicht um den Verkehr geht. Mal wird über die Belastung, speziell durch den Kraftfahrzeugverkehr, geklagt, andererseits weisen Alternativen wie Radwege und der öffentliche Personennahverkehr im ländlichen Bereich große Unzulänglichkeiten auf – ein Thema, das auch die Wirtschaft immer wieder beschäftigt, so wie jetzt die IHK in Weilheim.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen