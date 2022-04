Verrauchte Wohnung: Feuerwehreinsatz im Dießener Ortszentrum

Weil auf einem Herd ein Gegenstand liegt, muss in Dießen die Feuerwehr anrücken. Während des Einsatzes im Ortszentrum kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Im Dießener Ortskern hat es am Dienstagvormittag einen größeren Feuerwehreinsatz gegeben, der für Verkehrsbehinderungen sorgte. Um 10.19 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck zunächst ein Kleinalarm für die Feuerwehr Dießen ausgelöst, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Stichwort: ausgelöster Rauchwarnmelder in einer Wohnung am Marktplatz. Ein Nachbar der betroffenen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hatte das Piepsen gehört und den Notruf gewählt.

Beim Eintreffen stellte Kommandant Florian König allerdings fest, dass die im dritten Obergeschoss gelegene Wohnung verraucht war und dass von einem Zimmerbrand ausgegangen werden muss. Entsprechend wurde für die Feuerwehr Dießen Vollalarm ausgelöst, um ein zweites Löschfahrzeug an der Einsatzstelle zu haben. Ein Atemschutztrupp ging in die verrauchte Wohnung und stellte einen Gegenstand auf dem Herd fest, der Auslöser für den Brand war. Nach Ablöschen und Belüftung der Räume wurde die Wohnung auf Schadstoffkonzentration untersucht und nach dem Freimessen mit Spezialgeräten wieder freigegeben.

Während des Einsatzes war der Marktplatz im Bereich Herrenstraße für rund eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehr Dießen war mit drei Fahrzeugen an der Einsatzstelle. (lt)