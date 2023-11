Verschwörerische Stimmung in der Freien Kunstanstalt in Dießen

Plus Jazz touché Hollaender: Ein Pianist, eine Sängerin, eine Vorleserin und ein "etwas bohèmer Laden", das sind die Zutaten für einen erfolgreichen Konzertabend in Dießen.

Kaum Werbung, dazu nasskalt – das Hinausgehen fiel schwer am Sonntagabend, und doch gab es einen Besucheransturm für die „Freie Kunstanstalt“: Diesen Magnetismus löste das Programm „Jazz touché Hollaender“ aus. Ausgerichtet vom Heimatverein Dießen, sorgten der Pianist Matthias Preissinger, die Sängerin Siso Hagen und die Vorleserin Nuë Ammann für ein Vortrags- und Musikpotpourri rund um den Komponisten Friedrich Hollaender (1896-1976), der unter anderem Lieder für Marlene Dietrich schrieb.

Gemütlichkeit verströmten die alten Stehlampen und das Plätschern auf dem Dach. Sie verstärkten die verschwörerische Geheimtipp-Stimmung unter den gut 50 Zuhörern. Diese genossen Ammans einfühlsam vorgetragene politische und biografische Einrahmungen im „etwas bohèmen Laden“ der Freien Kunstanstalt, vor allem aber die Interpretationen der Schondorfer Sängerin Siso Hagen.