Dießen

vor 16 Min.

Viel Big Band-Wumms bei lauer Sommerbrise in Dießen

Toller Big-Band-Sound war am vergangenen Wochenende im Strandhotel Südsee in Dießen und bei der "Alten Villa" in Utting geboten.

Plus Der Dießener Saxofonist erweist sich bei zwei Big Band-Konzerten im Strandhotel in Dießen und bei der "Alten Villa" in Utting auch als lässig-launiger Entertainer.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Genau solche äußeren Umstände hat Michael Lutzeier sich für seine beiden Big Band-Konzerte in Utting und Dießen am Samstagabend und Sonntagmittag vorgestellt. Strahlender Sonnenschein. Fröhliche Musiker, ausgelassenes Publikum. Mehr als drei Stunden Programm bei lauer Sommerbrise. Gemächliche Cumulus-Wolken, die bedächtig am Himmel gleiten. Idyllische Segelschiffe auf dem Ammersee, dessen sanften Wogen sich auf dem ruhigen Wasser reflektieren. Ach, herrlich ist es!

Tausendsassa Michael Lutzeier ist während der Auftritte nicht nur Bariton-Saxofonist – das eher weniger dieses Mal –, sondern er ist auch Dirigent, Moderator, launig-lässiger Entertainer ganz allgemein. Er hat seine Akustik-Bande prächtig im Griff. Gar nicht so einfach, denn auf den Holzbrettern des Dießener Strandhotels wuseln um die 20 prächtig aufgelegte Solisten, die (frei nach Bundeskanzler Olaf Scholz) für einen mächtigen Big Band-Wumms sorgen. Fünf Achtel Schwaben und drei Achtel Bayern balancieren gekonnt durch ein Programm von Count Basie, Fats Waller, Benny Goodman, Charles Mingus und etliche andere Swing-Jazz-Koryphäen.

