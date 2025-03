Viel Wasser unter dem Kiel, auch für neue Segler

Die Segelgemeinschaft Ammersee (SGA) bereitet sich auf die kommende Saison vor. Neben dem Herausputzen des idyllisch gelegenen Grundstücks mit Blick auf Andechs und Herrsching wird geräumt, renoviert und eben alles fertig gemacht für das große Ansegeln am 26. April.

Der Verein freut sich immer auf neue in die Region „Zugeroaste“, die entweder bereits segeln können oder einfach nur schnuppern wollen. Die „SGA Charterwelt“ ist zugeschnitten auf den bereits Segelerfahrenen ohne Liegeplatz und Boot mit noch anderen Prioritäten in Beruf und Familie: Hier kann man als Mitglied das gut gepflegte H-Boot vorab online für ein paar Stunden oder ganze Tage reservieren. Wer das in gleich gesinnter Gesellschaft tun will, postet sein Vorhaben in der „SGA Seglerbörse“; schon bildet sich für das Wochenende eine spaßige Segelpartie: Unkompliziert und ohne große Vorabinvestitionen in den Kauf eines Boots, Ein- und Ausslippen, Liegeplatz und Winterpflege. Für noch unsichere Kandidaten vermittelt der Verein gerne Mitsegelgelegenheiten, um das Segeln auf dem Wasser einfach mal für sich auszutesten, ohne jegliche Verpflichtungen. Gerade für Kinder und Jugendliche interessant: die gemeinsamen Trainings unter Gleichaltrigen.

Wie andere Vereine auch bietet die SGA Land- und Stegliegeplätze, von beiden werden aktuell die letzten freien Plätze vergeben: Wer sich noch einen freien Stegliegeplatz für die Saison sichern will, wende sich schnell an sga@sga-online.de. Auch für Winterliegeplätze ist gesorgt.

