Viele Regen und Schnee: Der Ammersee hat Hochwasser

Nach für die Jahreszeit ungewöhnlich viel Niederschlag ist der Wasserspiegel des Ammersees erheblich angestiegen. Wie es derzeit in den Dießener Seeanlagen aussieht.

Der reichliche Niederschlag in den vergangenen Wochen hat den Wasserspiegel des Ammersees sichtbar ansteigen lassen. Am Montag wurde die Hochwassermeldestufe 1 erreicht, am Donnerstag stand das Wasser 83 Zentimeter über dem mittleren Wasserspiegel von 533 Meter über dem Meer. Die Folgen: Der Weg von der Mühlstraße in die Seeanlagen unter der Eisenbahn ist überflutet, an den Sitzbänken ist der Ammersee geringfügig über das Ufer getreten, das Wasser unter der neuen flacheren Mühlbachbrücke steht nur noch eine gute Handbreit unter der deren Unterkante. Auch in den Boxler-Anlagen sind die Folgen des Wetters sichtbar: Die Grünflächen stehen teilweise unter Wasser und die Schneelast hat viele Äste brechen lassen.

Zuletzt hat sich der Anstieg des Wasserspiegels etwas verlangsamt, der Hochwassernachrichtendienst geht auch nicht davon aus, dass sich die Hochwassersituation noch erheblich verschärfen wird.

Nur noch eine gute Handbreit ist zwischen dem Wasserspiegel des Ammersees und der Unterkante der neuen Mühlbachbrücke in Dießen. Foto: Gerald Modlinger

In den vergangenen Wochen waren in der Region für die Jahreszeit außergewöhnlich große Niederschlagsmengen gefallen. Laut den Aufzeichnungen der Wetterstation in Hübschenried kamen im November fast 200 Liter Regen und Schnee zusammen, in den folgenden Tagen bis 13. Dezember kamen weitere knapp 100 Liter hinzu. (ger)