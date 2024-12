Vogelbeobachtung am Ammersee-Südende soll bald wieder möglich sein

Der Naturbeobachtungsturm im Naturschutzgebiet Ammersee-Süd und der dazugehörige Bohlenweg sind ein beliebtes Ausflugsziel in der Region. Wegen mangelnder Standsicherheit sollte das Holzbauwerk auf unbestimmte Zeit gesperrt bleiben, so lautete eine Nachricht der Gemeindeverwaltung im November. In der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses konnte Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) jedoch mit einer guten Nachricht aufwarten.

