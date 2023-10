Volker Bippus bleibt bis 2025 Chef des MTV Dießen

Der MTV Dießen ist bei der Jahresversammlung guter Dinge. Allerdings gelingt es bei der Vorstandswahl nicht, alle Posten zu besetzen.

In der „Locanda al Lago“, wie die Gaststätte des MTV Dießen jetzt heißt, hat die MTV-Jahresversammlung stattgefunden. Der Vorsitzende Volker Bippus dankte den Ehrenamtlichen für ihren geleisteten Dienst in den vergangenen Monaten. Er wies auf die auch durch Corona bedingt schwierige Zeit in den vergangenen Jahren hin. In diesem Zusammenhang müsse auch das „Veranda“-Verhältnis gesehen werden: Diese Pächter-Geschichte endete für den MTV Anfang Mai mit einer überstürzten Abreise.

Jedoch schon an Christi Himmelfahrt, zum Start des Töpfermarkts, konnten sich die Vereinsverantwortlichen über die „Locanda al Lago“-Neueröffnung in der Jahnstraße 9 freuen. Dort will der Vorstand auch an diesem Sonntag, 22. Oktober, ab 16 Uhr den Vereins-Jubilaren der Jahre 2020 bis 2023 mit einem Ehrennachmittag Danke sagen. Für 25-jährige Mitgliedschaft kommen heuer Gisela Hargaßer, Constance Schuppe, Gabriele von Schweinitz, Robert Fieser, Dr. Michael Krennrich, Ingo Rabe und Elian-Adam Schweizer als Gäste hinzu. Goldene Jubilare sind Franz Bruggner, Gerhard Eisen, Hans Schmid, Michael Sepperl sowie Anton Wolf. Besonders freut sich der MTV auch auf das angekündigte Erscheinen Alfred Hiebler. Er wird für 70-jährige Mitgliedstreue geehrt.

Dem MTV Dießen gehören fast 1500 Mitglieder an

Karl Sättele konnte in der Jahreshauptversammlung laut Mitteilung des MTV von großer Beständigkeit bei der Vereinsverwaltung berichten: Momentan hat der Verein fast 1500 Mitglieder. Dann präsentierte Julia Bauer als Schatzmeisterin ausführlich die aktuellen MTV-Finanzen. Die beiden Kassenprüfer Werner Häckl und Frank Fastl bestätigten, dass der Verein finanziell so gut wie schon lange nicht mehr unterwegs sei. Darauf kann sich eine optimistische Haushaltsplanung 2023/24 stützen.

Der stellvertretende Vorsitzende Martin Perzul hatte vor der Jahreshauptversammlung seinen Rücktritt bekannt gegeben. Nachdem der bisherige Vorstand mit großer Mehrheit entlastet worden war, stellten sich für die Teil-Neuwahlen alle Kandidaten des Vorstand-Teams per Akklamation zur Wahl, da es keine Gegenkandidaten gab. Als Vorsitzender bleibt bis 2025 Volker Bippus im Amt, Julia Bauer bleibt als Schatzmeisterin bis 2024 in der Verantwortung. Beide haben bis zur nächsten Jahreshauptversammlung, spätestens im Mai 2024, jeweils einen „Vor-Ort-Unterstützer“. Denn der Stellvertreter- sowie der zusätzliche Schatzmeister-Posten konnten an diesem Abend nicht besetzt werden. Einstimmig neu ins Amt (bis 2025) gewählt ist nun Helmut Beausencourt als Schriftführer (bereits mit Blick auf das MTV-Jubiläumsjahr 2029). Weitere zwei Jahre (bis 2025) im Amt bleiben als Zweiter Beisitzer Dieter Sommerfeld sowie als Jugendleiterin Bea Odinius. Ebenfalls (bis 2025) wird Werner Häckl einstimmig als Kassenprüfer bestätigt.

Die Tischtennis-Abteilung des MTV Dießen will wieder durchstarten

Anschließend gaben Hauptverein und Abteilungsvertreter einen Ausblick auf die MTV-Unternehmungen. Für alle sportlich Aktiven im Verein, jung oder alt, darf dabei das in Dießen auf den Weg gebrachte „Beweg Dich schlau mit dem MTV“ durchaus als Motto betrachtet werden.

Mit noch vorhandenen Platten wird zum Beispiel montags ab 19 Uhr in der Halle 4 wieder beim Tischtennis „durchgestartet“. Sport-Interessierte sind beim MTV 1879 Dießen (vb@mtv-diessen.de) herzlich willkommen. (AZ)