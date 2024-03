Volkskrankheit Arthrose: Eine betroffene Dießenerin berichtet

Plus Arthrose ist für viele ältere Menschen ein langwieriges Leiden. Eine betroffene Dießenerin erzählt davon. Ein neues Buch gibt neue therapeutische Anstöße.

Bereits im Motto zu ihrem aktuellen Buch „Arthrose endlich heilen“ wird dem Leser von dem Arthrose-Experten Dr. nat. Wolfgang Feil und dem Physiotherapeuten Tobias Homburg klargemacht, wohin die heilende Reise gehen soll: „Der Arzt der Zukunft wird keine Medizin mehr verabreichen, sondern seine Patienten vielmehr motivieren, sich dem menschlichen Körper, für die Ernährung und die Ursache von Krankheiten zu interessieren“, wird der Erfinder Thomas Alva Edison zitiert. Und Feil/Homburg versprechen, mit ihrem Werk „Ernährung & Bewegung statt Operation und Schmerz“ zu verkünden.

Für die beiden Fachleute ist der „Körper ein Regenerationswunder“, schwärmen sie im Vorwort. Ihre Genesungsstrategie besteht aus den Pfeilern „entzündungssenkende Ernährung, körperliche Aktivität, psychische Stärke und ergänzende Nährstoffe.“ Arthrose ist eine Erkrankung, die durch Entzündungsprozesse im betroffenen Gelenk gekennzeichnet ist. Diese chronischen, niedriggradigen Entzündungen bewirken einen fortschreitenden Abbau des Knorpels, was zu Schmerzen und eingeschränkter Beweglichkeit führt.