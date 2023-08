Vom 14. auf 15. August Busse statt Züge auf der Ammerseebahn

In einem Stellwerk sind Software-Änderungen notwendig. Das führt nachts zu Änderungen im Verkehr auf der Ammerseebahn.

Ein Software-Upgrade in einem Stellwerk der DB Netz AG erfordert in der Nacht von Montag auf Dienstag, 14. bis 15. August, auf der Strecke Augsburg– Geltendorf– Weilheim Fahrplanänderungen. Dabei fallen zwei Züge aus, die mit Bussen ersetzt werden. Auf der Strecke kommt es nachts in beiden Richtungen zu Fahrplanänderungen, Ausfällen zweier Verbindungen zwischen Walleshausen und Weilheim und zwischen Egling und Augsburg-Oberhausen und zu Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Schondorf und Egling und weiter bis Mering. Die Busse und Züge fahren zu anderen Zeiten als im Standardfahrplan. Wie gewohnt finden Fahrgäste auf der Webseite (www.brb.de) Sonderfahrpläne zum Download. (AZ)

