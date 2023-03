Vom wilden Wald zum Parkwald – der Dießener Schacky-Park verändert sich

Der Dießener Schacky-Park verändert sich. Aus einem wilden Wald wird ein Parkwald mit fast 3000 neuen Setzlingen. Der Umbau ist jetzt abgeschlossen.

Schon in den ersten Tagen des Jahres gab es erfolgreiche Nachrichten für die Aktiven im Schacky-Park. Die Forstbehörde in Fürstenfeldbruck teilte mit: "Der Waldumbau im Park ist geschafft." Was so einfach daher kommt, ist für die rund acht Hektar große Fläche im Süden des Parks und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Meilenstein. Sie haben seit 2015 die Herausforderung angenommen, diesen Teil des Parks umzugestalten. Nötig war der Waldumbau durch den Borkenkäfer geworden. Viele Besucher des Parks werden sich noch an die großen Holzeinschläge der vergangenen Jahre erinnern. Der Borkenkäfer war in den überalterten Fichten heimisch geworden und die Stürme besorgten den Rest.

Große Freiflächen entstanden. Aber keiner trauerte dem alten Fichtenbestand nach. In den mageren Vor- und Nachkriegsjahren waren die Fichten als schnell wachsende "Brotbäume" der Holzwirtschaft gepflanzt worden. Sie gehörten aber nie zur Parkarchitektur. Eher musste man befürchten, dass sie die einzigen Zeugen des 100-jährigen Parks, die alten Eichen und Buchen, bedrängen. Aber der Bestand war als Wald eingetragen. Und laut bayerischem Waldgesetz muss ein eingetragener Wald auch Wald bleiben. Da hilft auch kein Denkmalschutz.

Stiftungen und die Leader-Förderung unterstützen das Parkpflegewerk

Was tun? Der Förderkreis holte sich einen Experten. Dr. Reinhard Mößmer, ein Fachmann für die Gartendenkmalpflege. Er hat wohl Hunderte Male diesen wilden Bereich begangen und durchdacht, bevor er einen ausgereiften Plan für die Entwicklung der historischen Parkanlage vorlegen konnte. Alte Strukturen wurden gefunden, parkprägende Sichtachsen berücksichtigt, Baumgemeinschaften überlegt und auch an die Bodenverhältnisse wurde gedacht. Dass heute zudem der Klimawandel alle Pläne bestimmt, erleichterte es nicht. Aber nun war der Plan fertig. Viele Stiftungen und die Leader-Förderung mit europäischen Geldern stützten und befürworteten das Parkpflegewerk. Mit der Marktgemeinde und dem Förster für den Privatwald, Erwin Schmid abgesprochen, und mit der Genehmigung vom Amt für Landwirtschaft und Forsten ging es los.

Der wilde Wald im Schacky-Park wird zum Parkwald umgebaut. Foto: Christine Reichert

2014 wurden die ersten 2000 Setzlinge gepflanzt, weitere 700 in den folgenden Jahren. Das liest sich einfacher als es ist. Denn alle diese kleinen Baumkinder müssen zweimal jährlich ausgelichtet werden, zum Teil beschnitten und vor allem bei Trockenheit gegossen werden. Viele meterlange Wildschutzzäune wurde gezogen, neue Wegetrassen gebaut und der natürliche Aufwuchs von Pfaffenhütchen und Berberitze gefördert. Und mit großer Begeisterung wurden lauschige Plätze und versteckte grüne Räume geschaffen.

Führung am Samstag, 11. März

Heute stehen viele der gepflanzten Eichen, Buchen, Linden, Erlen und einige der Walnussbäume schon meterhoch und schmücken die neu geschaffenen Szenerien. Am letzten Samstag kamen noch 60 Elsbeeren dazu. Ein von der Forstbehörde besonders geförderter Baum, der dem Klimawandel begegnen kann und für die Vogelwelt reichlich Früchte bietet.

Lesen Sie dazu auch

"Ja, man kann gratulieren, der Waldumbau ist geglückt. Aber nur in den ersten Strukturen. Jedes Jahr werden sich weitere Szenerien entwickeln, und die Aktiven werden dies mit Hegen und Pflegen begleiten", ist Christine Reichert vom Förderkreis Schacky-Park Dießen überzeugt.

Eine Führung zu diesem Thema wird am Samstag, 11. März, ab 14 Uhr angeboten. Und vielleicht können die Teilnehmenden schon an einem der neuen "Plätzchen" rasten. (AZ)