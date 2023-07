Dießen

vor 18 Min.

Von Dießen aus machen sich besondere Kinderbücher auf den Weg

Plus Lisa Hammerl aus Dießen hat sich den Traum vom eigenen Verlag erfüllt. Die ersten Bücher sind auf dem Markt. Eines davon erzählt von einem einsamen Axolotl.

Von Uschi Nagl Artikel anhören Shape

Lisa Hammerl ist glücklich, sie hat sich einen Traum erfüllt, der sie schon seit ihrer Jugend begleitet: Die Dießenerin hat nach vielen Jahren Berufstätigkeit in der digitalen Bildungsbranche einen Verlag gegründet, der – ganz analog – Kinder- und Jugendbücher produziert. Seit 12. Juli sind die ersten Bücher des „limbion“-Verlags in den Buchhandlungen bundesweit, und natürlich auch rund um den Ammersee, erhältlich.

Es sind ganz besondere Bücher, die es der Verlegerin angetan haben. Denn sie greifen Themen auf, die für Kinder- und Jugendbücher nicht selbstverständlich sind: „Mein Leben als einsamer Axolotl unten am Grund“, heißt das farbenprächtige Bilderbuch der preisgekrönten finnischen Autorin und Illustratorin Linda Bondestam, dass dank „limbion“ nun auch in deutscher Sprache vorliegt: Der liebenswerte Protagonist erlebt den Klimawandel, der in einer Katastrophe mündet, die vor Leben strotzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen