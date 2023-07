Vor den Ferien erklingt noch ein Konzert in der Dießener Musikschule

Mit einer Stunde voll schöner Musik verabschiedet sich die Dießener Musikschule in die Sommerferien. Im Herbst folgt das nächste große Konzert.

Mit einer Stunde voll schöner Musik belohnten Lehrkräfte sowie die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Dießen diejenigen, die bei sehr sommerlichen Temperaturen und zahlreichen anderen Veranstaltungen den Weg zum Sommerkonzert der Musikschule Dießen in der Aula der Carl-Orff-Schule fanden.

Schon der Auftakt war großartig: Flott und beschwingt spielte das Musikschulorchester – in dem man einige neue, junge Gesichter entdecken konnte – den Radetzky-Marsch von Johann Strauss. Fritzi Neumann machte ihrem Cello-Lehrer Takuro Okada mit ihrer Interpretation des Allegro aus dem Cellokonzert Nr. 4 in G-Dur nochmals alle Ehre. Ebenso wie Takuro Okada verlässt auch die Querflötenlehrerin Ivan Zahirovic zum Schuljahresende die Dießener Musikschule. Auch sie wird sich sicher gerne an ihren Dießener Schüler Martin Steininger erinnern, der die „Berceuse“ von Ernesto Köhler beim Sommerkonzert so wunderschön spielte.

Am 22. Oktober folgt ein Jubiläumskonzert zum 40-jährigen Bestehen der Musikschule

Hanni Baur dankte beiden Lehrern und wünschte ihnen auf ihren neuen Wegen alles Gute. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Musikschule, das heuer gefeiert wird, lud die Vorsitzende des Musikschulvereins außerdem zum Jubiläumskonzert am Samstag, 22. Oktober, in den Theatersaal im Augustinum ein.

Doch zurück zum Sommerkonzert: Hier fiel unter den Klavierschülern besonders Anton Mallaun auf, der vierhändig und ambitioniert gemeinsam mit seiner Lehrerin Anette Schropp-Regös einen Satz aus der Sonate in F-Dur von Friedrich Wolf eindrucksvoll interpretierte.

Das Klarinettenensemble versucht es mit Gemütlichkeit

Schön ist es, wenn Geschwister gemeinsam musizieren können, so wie die Streicherinnen Carla (Violine) und Marlene Demmin (Cello), die einen ungarischen Tanz sehr hübsch zum Besten gaben. Geradezu virtuos präsentierte die Abiturientin Clara Bernhard (Violine) das „Concertino D-Moll“ von Natalja Baklanova.

Fröhlich und etwas lauter wurde es schließlich, als die Ensembles der Musikschule an den Start gingen: Mit der Melodie des bekannten Dschungelbuch-Hits „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ ließ das Klarinettenensemble „Die Zauberhölzer“ Ferienstimmung aufkommen. In dasselbe Horn bliesen „Die Blechblüten“ mit ihrem Sommerhit „Too hot to work“. Auch sie begeisterten die Zuhörer mit ihrem super Bläser-Sound. Entspannten Jazz gab schließlich die Nachwuchsband „Thursdays“ unter der Leitung von Kai Fikentscher den Zuhörern mit auf den Weg in die bevorstehenden Sommerferien. (AZ)