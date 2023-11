Dießen

Vorlesetag in Dießen mit Schauspieler Adnan Maral

Schulleiter Michael Kramer bedankt sich bei Adnan Maral für seine Bereitschaft an der Carl-Orff-Schule in Dießen zu lesen.

Der Schauspieler Adnan Maral war einer der Vorleser in der Carl-Off-Schule, denen die Schüler in der Carl-Orff-Schule am bundesweiten Vorlesetag lauschten.

Auch für den 20. bundesweiten Vorlesetag hatte sich die Carl-Orff-Schule in Dießen wieder etwas ganz besonderes einfallen lassen und illustrie Gäste eingeladen. Traditionell lädt die Schule Persönlichkeiten aus der Öffentlichkeit ein, um den Schülern vorzulesen. In diesem Jahr begeisterte gleich eine ganze Schar von Schauspielern, darunter Zora Thiessen, Oliver Bürgin, Jan Messutat, Adnan Maral und Toni Gruber. Die lasen den Schülerinnen und Schülern spannende Geschichten wie "Urmel aus dem Eis", "Percy Jackson" oder "Räuber Hotzenplotz" vor. Neben den Schauspielerinnen un Schauspielern gesellten sich auch Dießens Bürgermeister Sandra Perzul und Pfarrer Josef Kirchensteiner zu den Vorlesern. Adnan Maral liest aus "Mein Deutschland heißt Almanya" Für die unteren Jahrgangsstufen war das Vorlesen ein vertrautes Ereignis, während es für die älteren Schüler der 9. und 10. Jahrgangsstufe zu einem Höhepunkt wurde. Besonders beeindruckend war für diese Jugendlichen die Lesung des Schauspielers Adnan Maral, bekannt aus dem Film "Türkisch für Anfänger", der aus seinem eigenen Buch "Mein Deutschland heißt Almanya" vorlas. Maral gelang es mit seiner zugänglichen Art, die Schüler zu begeistern und mit unterhaltsamen Erzählungen aus seiner Militärzeit sowie seiner Abiturfahrt das Interesse der Schülerschaft zu wecken. Im Gespräch mit den Schülern betonte er die Bedeutung von Integration und bekannte sich dazu, als Türke sein Deutsch-Sein selbstbewusst zu leben: „Ich lasse mich in keine Schublade stecken.“ „Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz und das Engagement aller Beteiligten, die diesen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis für unsere Schüler gemacht haben“, äußerte sich Schulleiter Michael Kramer dankbar. „Ein herzliches Dankeschön an das Organisationsteam der Schule, bestehend aus den Lehrkräften Daniela Mirter, Mona Ortner und Verena Rumberg, für ihre hervorragende Arbeit und ihren Einsatz. Der 20. bundesweite Vorlesetag markiere nicht nur ein bedeutendes Jubiläum, sondern sei auch ein Zeugnis für die fortlaufende Wertschätzung und Förderung der Lesefreude bei jungen Menschen, heißt es von Seiten der Schulleitung in Dießen. "Möge diese Begeisterung für Geschichten und das Lesen noch viele weitere Jahre fortbestehen", wünscht sich Schulleiter Michael Kramer. (AZ) Lesen Sie dazu auch Dießen Schulklassen verbringen eine digitale Zukunftsnacht in der Carl-Orff-Schule Dießen

