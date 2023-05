Wahlhelfer in Dießen können sich über mehr Geld freuen

Für die Landtagswahl am 8. Oktober werden in Dießen über 100 Wahlhelfer gebraucht. Die Gemeinde will Interessierte mit mehr "Erfrischungsgeld" locken.

Auf eine ordentliche Mehreinnahme gegenüber 2018 können sich im Oktober diejenigen in Dießen freuen, die bei der Landtags- und Bezirkswahl in den Wahllokalen ehrenamtlich Dienst tun. Waren die Helferinnen und Helfer vor fünf Jahren noch mit 40 Euro entschädigt worden, sollen das sogenannte "Erfrischungsgeld" am 8. Oktober 70 Euro betragen. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Bei der von der Verwaltung vorgeschlagenen Anhebung um (aufs Jahr) gerechnet 15 Prozent blieben Nachfragen aus dem Gremium nicht aus. Vor allem die Grünen thematisierten die geplante Zahlung an die Wahlhelfer, die die Verwaltung mit den Aufwandsentschädigungen aus Kommunen wie Landsberg, Starnberg und Pöcking mit 70 bis 100 Euro und Eresing mit 50 Euro pro Helfer begründet hatte.

Eine Leberkässemmel ist kein Anreiz für den Wahldienst

Allein mit der Erinnerung an staatsbürgerliche Pflichten, meinte Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer, lasse sich heute niemand mehr zum Dienst in einem Wahllokal begeistern. "Da braucht es schon auch ein bisschen einen monetären Anreiz, das ist heute so." Mit einer Leberkässemmel wäre ein solcher Anreiz jedenfalls nicht gegeben.

Der Markt Dießen benötigt bei der Landtags- und Bezirkswahl voraussichtlich 110 bis 130 Helferinnen und Helfer, was Kosten von 7700 bis 9100 Euro ergeben würde. Die pauschale Wahlkostenerstattung des Staats an die Gemeinden beträgt 40 Euro je Wahlvorstandsmitglied.

Bei einer Gegenstimme wurde das sogenannte "Erfrischungsgeld" für den Wahldienst, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, auf 70 Euro erhöht. (ger)