Warum das Parken beim Dießener Töpfermarkt teurer wird

Mehr als bisher will auch der Staat beim Dießener Töpfermarkt mitverdienen. Unter anderem deswegen werden erstmals seit acht Jahren die Gebühren fürs Parken erhöht. Statt fünf Euro müssen dafür ab dem nächsten Töpfermarkt (29. Mai bis 1. Juni) sieben Euro bezahlt werden, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Zuvor hatte der Gemeinderat bereits die Standgebühren für die Aussteller erhöht.

Anlass für diesen Schritt ist, so steht es in der Sitzungsvorlage des Gemeinderats, dass schon seit 2023 aus den Parkgebühren 19 Prozent Mehrwertsteuer an den Fiskus abzuführen sind. Allein daraus würde sich, um wie bisher fünf Euro netto erwirtschaften zu können, ein Aufschlag von 95 Cent ergeben. Aber auch die Kosten für die Pendelbusse zum Markt werden steigen. Die Mehrwertsteuerpflicht sorgte bereits 2024 für ein Defizit bei den Töpfermarkt-Parkplätzen und den von dort zum Marktgelände verkehrenden Bussen. Dieses bezifferte sich laut Verwaltung bei Netto-Einnahmen von gut 14.000 Euro auf mehr als 6000 Euro. Die rund 14.000 Euro sind der Betrag, der der Gemeinde nach Abzug des Anteils der Vereine, die die Parkplätze betreuen, noch bleibt. Die Vereine erhalten pro verkauften Parkschein 1,75 Euro. Laut den Zahlen der Verwaltung kann errechnet werden, dass beim Töpfermarkt 2024 rund 4500 Parktickets verkauft wurden.

Geschätzt kommen jedes Jahr 50.000 bis 60.000 Menschen zum Töpfermarkt, die meisten wohl mit dem Auto, was bedeutet, dass ein erheblicher Teil von diesen außerhalb der gebührenpflichtigen und mit Pendelbussen angebundenen Stellflächen parkt.

Zwei Euro Erhöhung bringen noch keinen Überschuss

Eine Erhöhung der Töpfermarkt-Parkgebühren um zwei Euro wird laut Verwaltung noch nicht zu einem Überschuss führen, aber doch zu einer Senkung des Fehlbetrags auf knapp 600 Euro - sofern sich an den Verkehrs- und Parkgewohnheiten beim Töpfermarkt nicht viel ändert.

Kritik an der 40-prozentigen Parkgebührenerhöhung kam von Michael Hofmann (Bayernpartei): „Wer dem zustimmt, soll auch Parkplatz-Dienst machen“, meinte er mit Blick auf mögliche Unmutsäußerungen der Töpfermarkt-Besucher. „Ich habe das Rückgrat“, versicherte daraufhin Patrik Beausencourt (SPD), und Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) sah als einzige Alternativen zu einer Erhöhung ein wachsendes Defizit für die Gemeinde zu akzeptieren oder etwas am Anteil der Vereine „abzuknapsen“. Mit 18:3 Stimmen ging die Gebührenanhebung schließlich durch.