Dießen

Warum die Dießener Gemeindebetriebe rote Zahlen schreiben

Auch das Blaue Haus schloss 2022 mit einem steuerlichen Verlust ab, so wie auch mehrere andere Betriebe des Markts Dießen.

Plus Egal ob Wasserwerk, Photovoltaik, Töpfermarkt, Blaues Haus oder Kiosk: In Dießen weisen die Bilanzen alle gemeindlichen Betriebe gewerblicher Art Verluste auf. Disput ums Blaue Haus.

Von Gerald Modlinger

Nichts zu holen ist für das Finanzamt bei den Betrieben gewerblicher Art, die Markt Dießen hat. Das geht aus den steuerlichen Jahresabschlüssen für 2022 für das Wasserwerk, den Töpfermarkt, das Kulturforum im Blauen Haus und den Kiosk in den Seeanlagen hervor. Alle Betriebe schließen laut Steuererklärung mit einem Minus ab.

Allerdings bedeuten die roten Zahlen nicht zwingend, dass der Markt Dießen in diese Bereiche Geld zuschießen muss oder das Wasser bald teurer wird. Denn beim Wasserwerk wurde für 2022 ein steuerlicher Verlust von knapp 234.000 Euro bilanziert. Das liege aber vor allem an einer "steuerlichen Fiktion" dergestalt, dass dem Wasserwerk für von der Gemeinde geliehenem Geld Zinsen verrechnet werden, hieß es in der Sitzung. "Kalkulatorisch geht das Wasserwerk auf null auf", versicherte der anwesende Vertreter des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands, der die Abschlüsse erstellt hatte.

