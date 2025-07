Kaum ist die neue Parkgebührenverordnung in Dießen in Kraft getreten, muss sie auch schon wieder geändert werden. Denn seit 1. April dürfen alle elekttische betriebenen Fahrzeuge, die ein „E“ am Ende ihres Kennzeichens tragen, auf allen öffentlichen Plätzen in Bayern bis zu drei Stunden kostenlos parken.

Frauke Vangierdegom Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dießen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis