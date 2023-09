Dießen

18:00 Uhr

Warum die Schifffahrtsbetreiber gegen ein Badefloß in St. Alban sind

Plus Seit Wochen wird über das Material für die Badeinsel vor dem Strandbad in St. Alban diskutiert. Doch eigentlich muss auch ein neuer Standort gefunden werden.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Aus der Frage, aus welchem Material das neue Badefloß vor dem Ammerseeufer in St. Alban bestehen sollte, hat sich in Dießen in den vergangenen Wochen eine kommunalpolitische Sommerkomödie entwickelt. Doch eigentlich ist seit mehreren Wochen verwaltungsintern auch klar, dass die künstliche Badeinsel an der vom Markt Dießen beabsichtigten Stelle definitiv nicht in den See eingebracht werden kann. Die Seenschifffahrt hat ihr Veto eingelegt. Derweil wird es auch in der Gemeinderatssitzung am Montag ab 19.30 Uhr wieder ums Badefloß gehen.

Anfang September, als Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) im Urlaub war, ließ deswegen Zweiter Bürgermeister Roland Kratzer ( CSU) bei der Seenschifffahrt nachfragen. Daraufhin folgte ein Telefonat mit Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer. Inzwischen hat sich die Seenschifffahrt auf Nachfrage auch gegenüber unserer Redaktion geäußert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen