Dießen

vor 50 Min.

Warum die Schmädl-Krippe nicht mehr im Marienmünster ist

Für die Schmädl-Krippe wurde ein trockener Standort in der Sakristei gefunden. Dort kann sie auch besichtigt werden.

Plus Die Krippe des Weilheimer Rokoko-Bildhauers Franz Xaver Schmädl ist ein besonderer Schatz im Dießener Marienmünster. Doch inzwischen ist sie an einem anderen Ort aufgestellt.

Von Uschi Nagl

Wer in diesen Tagen das Marienmünster besucht und einen Blick in die Taufkapelle im Vorhallenbereich der Kirche wirft, wird die berühmte Schmädl-Krippe vermissen. Die Krippe des Rokoko-Bildhauers Franz Xaver Schmädl (1705-1777) aus Weilheim ist vor einigen Wochen umgezogen. Bis Weihnachten war die Taufkapelle der Arbeitsplatz des Restaurators Rainer Sgoff, der erklärt, warum die Krippe nicht mehr da ist, während er mal wieder gegen die Vergänglichkeit der Kunstschätze in der Kirche ankämpft.

An einem Werktag im Advent ist es im Münster deutlich kälter als im Freien und man muss sich warm anziehen, wenn man den Restaurator besuchen möchte. Rainer Sgoff kniet neben einem kleinen Heizkörper vor dem Altar des Heiligen Johannes von Nepomuk und frischt mit einem feinen Pinsel vorsichtig die Strukturen einer marmorierten Holzplatte auf. Es riecht nach einem Stickstoffgemisch, das zum Begasen von Holzskulpturen verwendet wird, um dem Anobium Puctatum, dem gefürchteten Holzwurm, den Garaus zu machen.

