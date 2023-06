Dießen

vor 50 Min.

Warum Dießen beim Komfort für Radfahrer nur Note vier erhält

Plus Ab 18. Juni findet wieder die Aktion Stadtradeln statt. Wie steht es ums Radfahren in Dießen? Ein Interview mit den Stadtradeln-Koordinatorinnen Carolin Schönherr und Gabriele Übler.

Von Gerald Modlinger

Was hat das Stadtradeln für Dießen in den vergangenen Jahren gebracht und was erwarten Sie sich in diesem Jahr davon?



Gabriele Übler: Na ja, ob die kleinen Fortschritte auf das Stadtradeln direkt zurückzuführen sind, sei dahingestellt: Mit der Beschilderung des Kapellenwegs wurde in den letzten Jahren im Süden Dießens ein gut befahrbarer „Bypass“ in Ost-West-Richtung geschaffen, der die Herrenstraße/Hofmark meiden lässt. Im Straßenraum nehmen wir immer mehr Fahrräder für Alltagsfunktionen wahr, insbesondere auch Lastenräder, zum Beispiel auch von Eltern mit Kindern, die entweder gemeinsam zum Einkaufen fahren oder in Kindergarten beziehungsweise sogar zur Schule gebracht werden. Hier hat sicher auch die Initiative der Gemeinde geholfen, Lastenräder finanziell zu fördern. Das ist aus unserer Sicht eine starke Veränderung – das Auto für den Alltagsgebrauch ab und zu stehen zu lassen und Spaß an der Bewegung früh zu vermitteln. Wir regen außerdem an, die Meldeplattform RADar zu nutzen, um Hinweise auf Problembereiche zu geben, zum Beispiel fehlende Beschilderung, schlechter Zustand von Wegen, gefährliche Situationen. Wir erwarten 2023 zum zehnjährigen Geburtstag des Stadtradelns eine noch höhere Teilnehmerzahl als bisher, um gemeinsam vor Ort die Rahmenbedingungen für das Radfahren zu verbessern.

Der Bau von Radwegen etwa nach Raisting ist in den vergangenen Jahren keinen Meter vorangekommen. Auch Fahrradschutzstreifen in der Lachener Straße sind nicht verwirklicht worden. Was kann außer dem Bau von Radwegen und die Einrichtung von Fahrradstreifen sonst gemacht werden, um die Radfahrbedingungen zu verbessern?



Gabriele Übler: Wir brauchen innerorts zum einen – neben dem Kapellenweg – einen weiteren Fahrrad-Bypass in der Ost-West-Richtung den Berg hinauf, zum Beispiel durch Ertüchtigung des Von-Schorn-Wegs oder mehr Möglichkeiten eines geteilten Verkehrsraums, also Shared Space. Letzteres wird faktisch zum Beispiel zwischen Untermüllerplatz und Bahnhof schon so praktiziert. Darüber hinaus: Warum soll die Jägerallee nicht Fahrradstraße werden können, um so eine sichere und komfortable Verbindung abseits der Weilheimer, Johannis- und Prinz-Ludwig-Straße zu haben? Wir benötigen mehr und bessere lokale Abstelleinrichtungen für Fahrrad in der Nähe von beziehungsweise vor Geschäften, Rathaus und Banken.

