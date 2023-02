Dießen

Warum Dießen das Anrufsammeltaxi nach Landsberg stoppt

Plus Das Anrufsammeltaxi im Landkreis Landsberg soll zum 1. April deutlich weiter fahren. Doch der Markt Dießen bleibt außen vor.

Von Uschi Nagl

Der Landkreis Landsberg plant, das im nördlichen Landkreis bereits bestehende Anrufsammeltaxi-System im Rahmen einer neuen Ausschreibung auszuweiten. Dabei sollen auch die Gemeinden am Ammersee-Westufer und die südlichen Landkreiskommunen einbezogen werden. Utting und Schondorf haben sich bereits dafür ausgesprochen, auch ansonsten, so die Auskunft der Landkreisbehörde, sei die Resonanz positiv. Der Dießener Marktgemeinderat sprach sich am Montag jedoch mehrheitlich (13:4) gegen das Landkreissystem aus, das noch in dieser Woche vergeben werden soll.

