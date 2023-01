Dießen

18:00 Uhr

Warum eine Baustelle in Dießen seit dem Herbst stillsteht

Plus In der Fischermartlstraße in Dießen wird ein Wohnhaus errichtet. Der Rohbau steht schon, doch dann legt eine Nachbarschaftsklage die Baustelle still.

Nachdem der Rohbau bereits stand, ist im Herbst ein Bauvorhaben an der Fischermartlstraße in Dießen zum Erliegen gekommen. Das Landratsamt hatte zwar eine Baugenehmigung erteilt, doch dann erhob ein Nachbar Klage, die bislang noch anhängig ist. Daraufhin stellte die Behörde den Bau ein. Im Herbst wurde ein neuer Bauantrag eingereicht, jetzt folgten ein Bauantrag mit zwei Varianten, über die jetzt der Bau- und Umweltausschuss des Dießener Gemeinderats zu befinden hatte. Beide wurden jedoch abgelehnt.

