Dießen

vor 50 Min.

Warum in Dießen immer noch Wahlplakate hängen

Plus Der Landtagswahlkampf ist schon fünf Wochen vorbei, doch in Dießen vermittelt das Ortsbild einen anderen Eindruck. Die gemeindlichen Plakatwände stehen immer noch.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Mehr als vier Wochen nach der Landtagswahl werben in Dießen die Parteien nach wie vor um Stimmen: Die zehn gemeindlichen Holzwände, auf denen die Parteien ihre Plakate kleben durften, stehen nach wie vor gut sichtbar an den Straßen und auf den Plätzen. Am Dienstag kündigte Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) jetzt an, dass die zentralen Werbeflächen in den nächsten Tagen vom Bauhof abgebaut werden sollen. Zuvor hatte es zwischen den Dießener Parteien und der Gemeindeverwaltung noch einen regen Austausch von E-Mails gegeben.

Diesen löste am Freitagmorgen eine Verwaltungsfachangestellte im Ordnungsamt mit einer Nachricht an die Gemeinderatsfraktionen und Parteien aus: Die gemeindliche Plakatierungsverordnung – zuletzt vom Gemeinderat im Juni neu beschlossen – regle, dass die Plakate spätestens eine Woche nach der Wahl wieder entfernt werden müssen. Deshalb bitte man die Parteien, die Plakate bis 12. November abzunehmen. Sollte dies nicht geschehen, werde der Bauhof die Plakate entfernen und die Kosten hierfür würden der jeweiligen Partei in Rechnung gestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen