vor 33 Min.

Warum in Teilen von Dießen spätabends der Strom weg ist

In Teilen von Dießen ist am späten Mittwochabend der Strom ausgefallen.

Am späten Mittwochabend geht in Dießen die Stromversorgung für mehrere Hundert Haushalte in die Knie. Ein Teil des Schadens ist inzwischen repariert.

Für längere Zeit im Dunkeln saßen etliche Dießener am späten Mittwochabend, als in Teilen der Marktgemeinde der Strom ausfiel. Wie der Netzbetreiber Bayernwerk auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, kam es zwischen 22.46 und 22.55 Uhr zu Versorgungsunterbrechungen. Betroffen waren davon im Raum Dießen rund 600 Haushalte. Ursache hierfür waren laut Bayernwerk Störungen an zwei Mittelspannungskabeln, zum einen in Riederau sowie zum anderen direkt in Dießen. Noch in der Nacht waren Servicetechniker zur Entstörung vor Ort. Nach sogenannten Schaltmaßnahmen konnten kurz vor Mitternacht alle betroffenen Haushalte über einen anderen Stromkreis wieder voll versorgt werden. Am Donnerstagmorgen lief dann die genaue Suche nach dem Fehlerort auf den Kabeln, einer davon konnte lokalisiert werden, dort wurde das Kabel repariert. Das andere betroffene Erdkabel werde im Anschluss wieder instand gesetzt. (ger) Lesen Sie dazu auch Dießen Plus Dießen deckt sich mit Notverpflegung für den Blackout ein

