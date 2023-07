Was der Verein "Wings for Africa" in Kamerun geschafft hat

Der Verein "Wings for Africa" unterstützt junge Menschen in Kamerun. Sie sollen sich in Afrika eine Zukunftsperspektive schaffen können.

Während die „große Politik“ in der EU mühsam den Umgang mit Flüchtlingen aus Afrika diskutiert, werden in Kamerun Lebensperspektiven für Jugendliche aufgebaut. Sie erwerben Fachkenntnisse für Jobs in afrikanischen Unternehmen oder für eigene Selbstständigkeit. Sie können ihr zunächst aussichtsloses Leben in den Griff bekommen, Schritte aus der Armut finden, Geld verdienen und Familien gründen: Diesen Zielen hat sich der Verein "Wings for Africa" mit Sitz in Windach verschrieben, der jetzt im Wirtshaus am Kirchsteig in St. Georgen seine Jahresversammlung abgehalten hat. In dem Verein engagieren sich unter anderem die frühere Landtagsabgeordnete Ruth Paulig und der frühere Dießener Gemeinderat Thomas Kanzler.

Die Finanzbilanz und die einstimmige Entlastung des Vorstands waren die Formalien der Jahresversammlung. "Aber, was viel mehr zählt, sind die beeindruckenden Berichte und Fotos von einem Jahr Berufsschule in Kamerun", heißt es in einer Mitteilung des Vereins. 20 Mädchen und Jungen aus ärmlichsten Verhältnissen, aus Waisenhäusern und mit schwierigen Familienverhältnissen haben durchgehalten. Ein Jahr lang haben sie gezeigt, was in ihnen steckt. Hoch motiviert, oft hungrig in die Schule gekommen, haben sie unter Anleitung von kompetenten Lehrerinnen und Lehrern ihr Handwerk gelernt. Tische, Stühle, Regale, Hocker, Tabletts und vieles mehr wurden mit einfachen Werkzeugen geschreinert. Zwei Schneiderinnen lehrten vom Handnähen bis zum Nähmaschinen-Bedienen den Schülerinnen Schulkleidung und schöne Mode zu entwerfen und anzufertigen.

Eine beeindruckende Ausstellung zum Ende des Schuljahrs in Kamerun

Am Tag der offenen Tür, jetzt zum Schuljahresende, machten sie eine große Verkaufsausstellung in der Schule. Auch offizielle Vertreter aus Kamerun und der deutschen Botschaft waren eingeladen und beeindruckt.

Das Ergebnis sei, dass jetzt der Andrang auf diese Schule und die Aufgaben enorm gewachsen sind. Die Lehrlinge des ersten Lehrjahrs steigen nun ins zweite Lehrjahr auf. Zwei neue Kurse für Schreinerei und Schneiderei starten und ein neuer Ausbildungsbereich für Elektrik und Solartechnik beginnt. Gehälter für die einheimischen Lehrkräfte, für die Schulleiterin und die Sicherheitsleute müssen regelmäßig gezahlt werden. Werkzeuge, Stoffe und Holz müssen gekauft werden. Auch das regelmäßige Mittagessen muss finanziert werden.

Dafür ist der Verein "Wings for Africa" weiterhin auf die Hilfe von Unterstützern angewiesen, die monatliche Beiträge auf das Konto des Vereins (IBAN DE08 7005 2060 0022 6249 69) bei der Sparkasse Landsberg-Dießen leisten. (AZ)

Lesen Sie dazu auch