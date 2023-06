Dießen

Was die neue Agentur für soziale Betreuung in Dießen im Angebot hat

Plus In der früheren Physiotherapie über der Tiefgarage in Dießen gibt es ein neues soziales Angebot. Elisabeth Biederer bietet für Senioren Alltags- und Pflegebegleitung an.

Von Gerald Modlinger

Außer einem Schreibtisch mit Laptop und Handy, ein paar Stühlen und einem blauen Sofa im kleineren Nebenraum ist noch nicht viel eingerichtet in den neuen Räumen der Agentur für soziale Betreuung in der früheren Physiotherapie in der Mühlstraße 4a in Dießen. Doch der Betrieb von Elisabeth Biederer ist voll am Laufen. Ihr Handy klingelt in kurzen Abständen, eine Besucherin kommt, im kleinen Innenhof ist auch schon jemand, während sie im Gespräch mit unserer Redaktion ihre Ideen für eine Anlaufstelle für viele Senioren, die Hilfe brauchen, beschreibt.

Am 15. Mai ist Elisabeth Biederer in den gemeindlichen Räume eingezogen, einiges sei zu entrümpeln und zu renovieren gewesen, erzählt sie, sogar noch auf ein paar Erinnerungsstücke des einstigen Verkehrsamts sei sie gestoßen, erzählt Biederer. Neben dem zurzeit noch minimalistisch eingerichteten Büro gibt es dort einen größeren Raum, eine Art Nebenzimmer, dazu eine Mini-Teeküche, Sanitäranlagen und einen kleinen Innenhof – Räumlichkeiten, mit denen Biederer viel vorhat.

