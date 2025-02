Was die neuen Parkscheinautomaten in Dießen kosten

Mit Beginn des Februars muss an viel mehr Stellen in Dießen, St. Georgen und Riederau und auch an allen Tagen der Woche fürs Parken bezahlt werden. Im Ortsbild sind seit einigen Tagen zahlreiche neue Verkehrsschilder und Parkscheinautomaten sichtbar geworden. Bevor die neuen Parkgebühren in die Kasse des Markts fließen, musste erst einmal investiert werden. Was kostet die Umrüstung der bisherigen Parkscheinautomaten und die Aufstellung weiterer Geräte und das Anbringen neuer Verkehrsschilder?

