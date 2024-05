Wassersperrungen im südlichen Teil von St. Georgen

Baumaßnahmen zur Neuverlegung der Wasserversorgungsleitung machen es notwendig, dass in Teilen von St. Georgen das Leitungswasser abgesperrt werden muss.

Aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit der bestehenden Wasserversorgungsleitung im Birkenweg und der damit verbundenen Anfälligkeit für Rohrbrüche muss diese Leitung dringend erneuert werden. Wie die Marktgemeinde Dießen mitteilt, werden bei dieser Gelegenheit auch die Hausanschlüsse im öffentlichen und teilweise auch im privaten Bereich erneuert. Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen der Trinkwasserleitung ist es erforderlich, das Wasser großräumig abzusperren, da unter anderem auch defekte Schieber ausgetauscht werden müssen.

Demnach sind am Mittwoch, 22. Mai zwischen voraussichtlich 8 und 14 Uhr folgende Gebiete von der Wassersperrung betroffen: Ahornweg, Am Martinsfeld, Am Winkelsteg, Birkenweg, Burgwaldstraße, Fichtenweg, Lindenallee, Propst-Herkulan-Karg-Straße (teilweise), Schatzbergstraße, St.-Georg-Straße (teilweise), St.-Martin-in-Hädern, Tannenstraße, Vogelherd, Wolfsgasse sowie Ziegelstadel.

Am Donnerstag, 23. Mai (ebenfalls voraussichtlich zwischen 8 und 14 Uhr) sind dann laut Pressemitteilung folgende Gebiete von der Wassersperrung betroffen: Birkenweg, Burgwaldstraße, Fichtenweg und Tannenstraße. (AZ)

