Wasserwacht Dillingen unterstützt beim Wachdienst am Ammersee

Mitte August unterstützten neun Mitglieder der Wasserwacht Ortsgruppe Dillingen ein Wochenende lang die Wasserwacht Dießen beim Wachdienst am Ammersee. Mit einem Motorrettungsboot der Kreis-Wasserwacht im Gepäck reisten die Einsatzkräfte bereits am Donnerstag an und konnten das gesamte Wochenende hinweg zwei Bootsbesatzungen für Einsätze stellen. Dabei konnten einige Jungaktive auch in Rettungstechniken und Bootsmanöver eingeführt werden. Insbesondere für die zukünftigen Bootsführer war dies eine super Möglichkeit, Fahrpraxis zu sammeln. Nach einem spaßigen, aber auch anstrengenden Wochenende, kehrten die Einsatzkräfte gut geschult und mit neuen Erfahrungswerten wieder in die Heimat zurück.

