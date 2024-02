Weg zur Kirche in St. Georgen soll barrierefrei werden

Plus Kirche und Friedhof in St. Georgen sind nur über Treppen erreichbar. Jetzt plant der Markt Dießen Erleichterungen für gehbehinderte Menschen.

Die Kirche in St. Georgen und der dazugehörige auf einem Tuffsteinfelsen gelegene Höhenfriedhof ist für Senioren, für Menschen mit Behinderung oder für Eltern mit Kinderwagen ohne Hilfe schwer zu erreichen: Dieses Thema beschäftigt den Dießener Gemeinderat schon seit Jahren. Nun liegt erneut ein Entwurf für einen barrierefreien Zugang vor. Der Gemeinderat hat sich in jüngster Sitzung mehrheitlich für eine Fortsetzung der Planung ausgesprochen.

Aktuell sei der Friedhof über zwei Zugänge zu erreichen, „auf der östlichen Seite haben wir eine ganz lange Holztreppe, auf der Westseite mehrere Steinstufen. Personen mit körperlichen Einschränkungen können weder die Familiengräber pflegen noch die Kirche besuchen“, erläuterte Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger). Eine Lösung zu finden sei nicht einfach, da auch die Mauer des Friedhofs fast komplett unter Denkmalschutz stehe und ein Eingriff in das Mauerwerk nicht gestattet sei.