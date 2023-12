Weihnachtsfeier im SOS-Kinderdorf mit Musical-Flair

Auf der Weihnachtsfeier der Kinderdorffamilien des SOS-Kinderdords in Dießen überraschen die Musical-Sängerin Isabella Dartmann und eine Kemptener Stadtrat mit einem musikalischen Auftritt.

Die Musical-Sängern Isabella Dartmann und der Stadtrat Stephan Prause aus Kempten überraschten das SOS-Kinderdorf in Dießen zur Weihnachtsfeier der Kinderdorffamilien mit einem Auftritt der besonderen Art. Dartmann – gekleidet in einem Engelskostüm – sang und Prause – als Weihnachtswichtel kostümiert – spielte mit Gitarre auf großer Bühne Weihnachtslieder. Und die Kinderdorfkinder durften selbst kräftig mitsingen und auf Klanginstrumenten mitspielen. Es folgte eine große Polonaise durch den Saal.

Nach anregenden Gesprächen zu Kinderpunsch und selbst gebackenen Plätzchen zeigten einige Kinderdorfkinder eine Tanzperformance, die zum Mitmachen einlud, heißt es im Bericht des Kinderdorfs weiter. Ein weiteres musikalisches Glanzlicht des Abends: Musical-Hits aus verschiedenen Disney-Filmen, die Isabella Dartmann auf der Bühne vortrug. Selbst die großen Kinderdorfkinder konnten sich dem Zauber nicht entziehen und lauschten gespannt.

Neben der musikalischen Untermalung unterstützten die Gäste auch finanziell: Isabella Dartmann hatte im Vorfeld der Weihnachtsfeier schon einen Teil der Einnahmen des Verkaufes ihrer ersten CD „IchBinIch“ an SOS-Kinderdörfer weltweit gespendet. Auch ihr Begleiter und langjähriger Unterstützer des SOS-Kinderdorfes Ammersee-Lech, Albert Irimia, überreichte am Tag der Weihnachtsfeier 2000 Euro an die Bereichsleitung der Kinderdorffamilien Yvette Dumont. (AZ)