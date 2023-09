Dießen

06:01 Uhr

Wein trinken, essen und shoppen – das bietet das Ammara in Dießen

Das Ammara, ein Esslokal mit Weinbar, entsteht gerade in der Prinz-Ludwigstraße 1 in Dießen. Inhaber ist Alex Kiss aus Dießen.

Plus Statt Kugelschreibern, Schreibblöcken und Schulheften werden in der Prinz-Ludwig-Straße in Dießen bald Produkte ausgesuchter Manufakturen verkauft und Speisen serviert.

Von Frauke Vangierdegom, Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Wer an der Prinz-Ludwig-Straße 1 in Dießen vorbeikommt, dem dürfte längst aufgefallen sein, dass sich hinter den zugeklebten Fensterscheiben etwas tut. Da, wo bis vor wenigen Wochen noch Schreibwaren aller Art verkauft wurden, wird gehämmert, geklopft und gebaut. In den Fenstern prangt in großen Buchstaben der Hinweis "Wir sind bald für euch da" und dann sieht man noch Wellen mit dem Schriftzug "Ammara" darunter.

Unsere Redaktion hat zusammen mit Alex Kiss einen Blick ins Innere des ehemaligen Schreibwarengeschäfts geworfen. Nichts erinnert mehr an den einstigen Laden, bis auf die Außenmauern ist alles entfernt worden. Kein Wunder, denn das, was hier entsteht, hat mit Schreibwaren so gar nichts zu tun. Viel mehr geht es an der Ecke der Prinz-Ludwig-Straße in Dießen künftig um Genuss und Geselligkeit. "Das Ammara wird eine Kombination aus Essenslokal, Weinbar und Shop-in-Shop", erläutert Kiss, der mit seiner Familie in Dießen lebt.

