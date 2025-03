Weißbiertage in Dießen, Starkbierfest in Dettenhofen

Mag der einst wilde Dießener Fasching weitgehend tot sein, die Dießener Weißbiertage leben. Zum zweiten Mal finden sie in diesem Jahr im „Unterbräu“ statt - und zwar am Freitag und Samstag, 21. und 22. März, jeweils ab 18 Uhr. Und wer es mit dem Weißbier nicht so hat beziehungsweise am Samstag nach einem Besuch des ersten Weißbiertags wieder fit ist, kann sich nach Dettenhofen begeben: dort findet zum zweiten Mal das Starkbierfest statt - ein echt hartes Wochenende für alle, die sich vorgenommen haben, in der Fastenzeit Verzicht zu üben.

Die Dießener Weißbiertage sind eine Veranstaltung mit Tradition, die auch daran erinnert, dass der Markt Dießen jahrhundertelang ein Ort der Brau- und Wirtshäuser war. Im 18. Jahrhundert etwa gab es unter den gut 200 Anwesen zehn Braustätten: den Ober- und Lidlbräu in der Herrenstraße, den Gattingerbräu und Maurerhansl in der Johannisstraße, den Doldi-, Bach- und Trappelbräu am Marktplatz sowie den Gsotstuhl-, Schretter- und Weilheimerbräu in der Prinz-Ludwig-Straße und der Ort war von Hopfengärten und Bierkellern umgeben. Die letzte Brauerei, der Oberbräu, stellte 1923 seinen Betrieb ein. Kurz zuvor, während des Ersten Weltkriegs, hörte auch der 1857 eröffnete Unterbräu mit dem Brauen auf. Nach fast 100-jähriger Durststrecke machte 2014 dann der Craft-Bräu in der Mühlstraße auf.

Wie das Weißbier nach Dießen gekommen ist

Der Lidlbräu (Herrenstraße 6, ein Anwesen, das übrigens heute wieder einer auswärtigen Bierbrauerfamilie gehört) hatte als einziger der zehn Dießener Brauer das Recht, Weißbier herzustellen. Der geschichtliche Hintergrund ist, dass der bayerische Herzog Albrecht V. 1567 verbot, das wertvolle Brotgetreide Weizen zur Bierproduktion zu verwenden. Als 1602 der letzte Weißbräu in Bayern starb, zog Albrechts Enkel Maximilian I. das Weißbierbraurecht als Monopol an sich. Er entwickelte daraus ein einträgliches Geschäftsmodell, das wesentlich dazu beitrug, die zerrütteten Staatsfinanzen zu sanieren und den Dreißigjährigen Krieg zu finanzieren: Fortan konnte nur noch Weißbier brauen, wer sich dafür beim Landesherrn eine Lizenz erwarb. Dazu gehörte auch der Lidlbräu in Dießen.

Auch nachdem der Lidlbräu bereits Anfang des 19. Jahrhunderts den Braubetrieb eingestellt hatte und aus dem Brauhaus eine Lebzelterei und später das Café Spitzenberger wurde, wurden die Weißbiertage dort bis zur im November 1965 erfolgten Schließung des Cafés gehalten - mit dem bis heute typischen Dreiklang aus Weizenbier, Musik und süßen Brezen.

Die Weißbierbrezen werden inzwischen aus Ludenhausen importiert

Danach wanderten die Weißbiertage ins Café Vogel, wo gerade die Weißbierbrezen in den letzten Jahren eine Renaissance erlebten. Allerdings konnte die Beliebtheit dieses süßen Fastengebäcks nicht verhindern, dass 2022 auch das Café Vogel geschlossen wurde. Die Weißbiertage überstanden aber auch das: 2024 holten die Wirtsleute vom Unterbräu, Anna und Martin Brink, die Veranstaltung mit dem Segen der ehemaligen Konditorfamilie Golder in ihr Haus. Die obligatorischen Weißbierbrezen werden seither nach Dießen importiert - aus Ludenhausen, wo sie die früher im Café Vogel tätige Konditormeisterin Maike Buttner in der Fastenzeit backt.

Ausgeschenkt werden dabei Weißbier und Weizenbock vom Dachsbräu in Weilheim und von der König Ludwig Brauerei aus deren Braustätte in Fürstenfeldbruck.

Zum Starkbierfest kommt auch wieder der Fischermartl nach Dettenhofen

Für die Musik zu Bier und Brezen sorgen in diesem Jahr die Dießener Mühlbach Klarinettenmusi und die Reindleroim-Musi. Weil bei den Weißbiertagen der Andrang groß ist, wird empfohlen, Plätze zu reservieren unter Telefon 08807/8437 oder per Mail an info@unterbraeu-diessen.de.

Beim Starkbierfest in Dettenhofen kann man noch nicht von einer Tradition sprechen, erst zum zweiten Mal lädt der Musikverein Dießen dazu am Samstag, 22. März, ab 19 Uhr in die Festhalle auf dem Hof der Familie Metz ein. Die Premiere im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg und reichte stimmungsmäßig schon fast an die legendären Rosenmontagsbälle heran. Der Fischermartl aus Dießen hielt dabei eine Fastenpredigt und wird auch in diesem Jahr wieder zum Starkbierfest kommen. Vergangenes Jahr waren die Maximator-Fässer schon nach zwei Stunden leer. Der Rest der Veranstaltung wurde aber gut mit Flaschenbier bewältigt. Schauen wir mal, wie lange es heuer dauert, bis die Fässer geleert sind.