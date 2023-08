Dießen

12:01 Uhr

Werkstatt in Dießen: Michael Green kann fast jeden SUP-Schaden reparieren

Michael Greene repariert in seiner Dießener Werkstatt (fast) jeden Schaden an einem SUP.

Plus Stand-up-Paddling wird immer beliebter. Auch auf dem Ammersee tummeln sich viele Freizeitsportler mit aufblasbaren Brettern. Geht eines kaputt, gibt es in Dießen Hilfe.

Von Frauke Vangierdegom

Wenn das Stand-up-Paddling-Board (SUP) die Biege macht, dann könnte es daran liegen, dass irgendwo Luft entweicht. Das ist besonders ärgerlich, wenn man eigentlich eine schöne Stand-up-Paddling-Tour auf dem Ammersee geplant hat. Doch schnelle Hilfe ist näher, als so manch einer glaubt. Michael Green hat ganz nah am Dießener Bahnhof – und damit auch ganz nah am Ammersee-Ufer – seine SUP-Reparaturwerkstatt eröffnet.

Wer sein reparaturbedürftiges Board zu Michael Green bringt, muss aber ein bisschen Geduld mitbringen. Denn der 40-Jährige hat in seiner Werkstatt "SUPrepair" so viele reparaturbedürftige Stand-up-Paddle-Boards stehen, dass er seine Kundinnen und Kunden auch mal auf zwei Wochen Wartezeit vertrösten muss. Da aber das Stand-up-Paddling eine Sportart ist, die, richtig ausgerüstet, gut bis in den Herbst hinein ausgeübt werden kann, steht also der nächsten Tour mit einem frisch reparierten Board nichts im Weg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen