Wenn die „Lechtalerin“ am Ammersee für schlimmes Wetter sorgt

Am Donnerstagabend ist es im Wirtshaus am Kirchsteig in St. Georgen ums Wetter am Ammersee gegangen, nicht nur, weil draußen wild die Schneeflocken tanzten, sondern auch weil der Heimatverein Dießen sich nicht wie sonst mit Kultur oder Geschichte, sondern mit einem Thema beschäftigte, bei dem bekanntlich alle mitreden können: dem Wetter. Der beim Deutschen Wetterdienst auf dem Hohen Peißenberg tätige Wetterbeobachter Stefan Schwarzer befasste sich dabei mit der Frage, welche speziellen Wetterphänomene der Ammersee hervorbringt.

