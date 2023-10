Wer hat den Mastschaden an einem Segelboot vor Dießen verursacht?

Woher stammt der Schaden am Mast eines Segelboots im Bojenfeld vor der Mitterer-Werft in Dießen? Diese Frage stellen sich der Besitzer und die Dießener Polizei. Es werden Zeugen gesucht.

Der Besitzer eines Segelbootes brachte am Sonntag (8. Oktober) sein Segelboot von seinem Liegeplatz in Dießen in das Bojenfeld vor der Mitterer-Werft in Dießen. Dort machte er nach Angaben der Dießener Polizei das Boot über Nacht fest. Als das Boot am Montagmittag zur Einwinterung aus dem Wasser geholt werden sollte, wurde ein Schaden am Mast festgestellt.

Der verursachte Schaden liegt bei rund 15.000 Euro

Dem Schadensbild nach wurde dieser offensichtlich von einem vorbeifahrenden Segelboot verursacht. Die Schadenshöhe beträgt laut Polizeibericht etwa 15.000 Euro. Der Verursacher des Schadens hat sich bislang nicht beim Eigentümer des Bootes gemeldet. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 08807/92110 bei der Polizei Dießen zu melden. (AZ)

