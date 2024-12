Wer interessiert sich für die Kunstanstalt in Dießen?

Eine weithin renovierungsbedürftige Industriebrache des 19. und frühen 20. Jahrhunderts mitten in Dießen, die demnächst wohl komplett unter Denkmalschutz stehen wird: Die sogenannten Huber-Häuser, die ehemalige Graphische Kunstanstalt Jos. C. Huber in der Johannisstraße, sind eine Immobilie, die Herausforderungen bietet. Annehmen, so die Überlegung des Dießener Gemeinderats, sollen diese Herausforderung interessierte Vereine, Gruppen oder Organisationen. Wer aber ist dazu in der Lage, diese Immobilie etwa im Rahmen einer Erbpacht neu zu nutzen?

