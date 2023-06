Dießen

Wer muss beim Kanal in der Bannzeile in Dießen mitbezahlen?

Kanal und Straße sollen im nächsten Jahr in der Bannzeile in Dießen erneuert werden.

Von Gerald Modlinger

Aus vielen Grundstücken in der Bannzeile in Dießen wird Grundwasser in den Kanal eingeleitet. Das ist beim geplanten Neubau der Entwässerung ein schwieriges Thema.

Als eine auch rechtlich anspruchsvolle Angelegenheit erweist sich der Neubau des Kanals in der Bannzeile in Dießen. Das Problem, auf das die Ammerseewerke in der jüngsten Gemeinderatssitzung wieder zu sprechen kamen, sind die zahlreichen Grundstücksdrainagen, über die Grundwasser ins Kanalnetz eingeleitet wird. Auf diese Ableitungsmöglichkeit würden die betroffenen Hausbesitzer auch nach einem Kanalneubau angewiesen sein, meinte Thomas Obermeier, der stellvertretende Vorstand der Ammerseewerke. Doch das verursacht zusätzliche Kosten, zu denen möglicherweise auch die Hausbesitzer herangezogen werden. Mit dem Neubau des Kanals solle das bisherige Mischsystem durch ein Trennsystem mit Schmutz- und Regenwasserkanal ersetzt werden, erklärte Obermeier. Üblich sei dabei, dass die Ammerseewerke und die jeweilige Gemeinde die Kosten für den Regenwasserkanal zu gleichen Teilen übernehmen, weil darin sowohl das Oberflächenwasser aus den Privatgrundstücken als auch das Straßenwasser abgeführt wird. Die Ableitung von Grundwasser aus bebauten Grundstücken sei laut Satzung eigentlich nicht möglich, anderseits in diesem Fall aber notwendig, soll es bei den 27 der 50 anliegenden Grundstücke, aus denen Grundwasser abgeleitet wird, keine feuchten Keller geben. Wenn Grundwasser eingeleitet wird, ändert sich die Kostenverteilung Würde Grundwasser in den Kanal aufgenommen, sehe die Kostenaufteilung aber anders aus: Die Ammerseewerke würden nur noch ein Drittel übernehmen, die weiteren Drittel würden auf die Gemeinde und das Drainagewasser entfallen. Zwei Drittel müsste zunächst die Gemeinde bezahlen, sie habe aber die Möglichkeit, den Aufwand für das Drainagewasser mit einer Klarwassersatzung oder privatrechtlichen Vereinbarungen ganz oder zumindest teilweise auf die Nutznießer der Grundentwässerung umzulegen, erläuterte Obermeier weiter. Beschlossen wurde, dass der Kanal mittels Sondervereinbarung mit den Ammerseewerken gebaut werden soll. Die Frage, ob und wie die Drainagenbesitzer an den Kosten beteiligt werden, blieb noch offen. Lesen Sie dazu auch Dießen Die Bannzeile in Dießen wird erst 2024 neu gebaut

