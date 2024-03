Wer spendet Gemüse für die Klimaspatzen Dießen?

Auch Kinder und Jugendliche sind eingebunden in den diesjährigen Klimatag in Dießen. Sie möchten eine Gemüsesuppe kochen und hoffen auf viele Gemüsespenden.

Die jüngsten Mitglieder der Dießener Klimalobby, die „Klimaspatzen“, rufen zur Gemüsespende für ihre „Klimasuppe“ auf: „Wir Klimaspatzen sind auch beim zweiten Dießener Klimatag dabei und wollen dort an unserem Projekt 'Klimafreundliche Schule' arbeiten, aber auch Suppe gegen Spende verteilen“, erzählen Adelheid und Ferdinand Ronkov. Aurora Saputo, Betreiberin des Café Milū (ehemals Chorherrenstüberl) am Marienmünster unterstützt die Idee als kreative „Chefköchin“. „Wir sind gespannt, welches Gemüse gespendet wird und gemeinsam mit den Kindern überlegen wir uns dann ein leckeres Rezept daraus. Darum geht es mir ja auch generell. Nehmen, was die Saison bietet und was vielleicht noch im Kühlschrank übrig ist und damit kreativ und gesund kochen", sagt sie. Und weil ein gutes Brot immer eine willkommene Begleitung zur Suppe ist, hat Markus Dieffenbach von der Goldammer eine Bio-Brot-Spende angekündigt: „Damit die Sache rund wird.“

Die Suppe wird am Samstag, 16. März nachmittags im Café Milū gekocht und dann am Sonntag, 17. März im Blauen Haus beim Klimatag verteilt. Wer Gemüse spenden will, bringt es bitte ab Freitagnachmittag, 15. März, in die Fischermartlstraße 7 in Dießen, und legt es dort in die bereitstehende Kiste vor der Haustür. (AZ)