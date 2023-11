Wertungsplatteln: Dießener Trachtler holen den Pokal zurück

Beim Wertungsplatteln in Geltendorf ist der Dießener Trachtenverein stark vertreten. Nächstes Jahr treten einige Tänzerinnen und Tänzer beim Bayerischen Löwen an.

In Geltendorf hat das Wertungsplatteln der Aktiven, also der erwachsenen Trachtler des Huosigaus, stattgefunden. Der Heimat- und Trachtenverein D'Ammertaler Dießen/St. Georgen nahm dort mit einigen Tänzerinnen und Tänzern teil und kann mit Stolz auf das Ergebnis zurückblicken, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Das Wertungsplatteln ist ein Wettbewerb der Trachtenvereine, bei dem es um das Platteln und Drehen geht. In einem vorgegebenen Kreis müssen die Männer schuhplatteln, während sich die Frauen drehen. Mehrere Preisrichter bewerten die Vorführungen. Bei den Damen geht es darum, möglichst gleichmäßig und weit draußen den Kreis im richtigen Takt auszudrehen. Dabei sollten die Rockglocke und die Haltung perfekt sein und die Schürze leicht in der Luft schweben. Die Männer dürfen sich ihren jeweiligen Lieblingsplattler aussuchen. Wichtig sind dabei kräftige Schläge auf die Lederhose, eine aufrechte Haltung sowie der Hochsprung. Auch das Einfangen der Madln, der Paartanz und die Schlussfigur werden in unterschiedlichen Altersklassen bewertet.

Ein Teilnehmer reist aus Denver zum Wertungsplatteln an

Zudem gab es noch einen besonderen Gast. T. J. Jenssen aus dem Patenverein T.E.V. Edelweiss Denver Colorado reiste extra an, um beim Huosigau-Wertungsplatteln mitmachen zu können und genoss dabei den geselligen Abend.

Folgende Plätze erreichten die Dießener Trachtler:

Buam Aktiv I (17-29 Jahre - 15 Teilnehmer): 2. Wolfgang Huber, 5. T. J. Jenssen;

Deandl Aktiv I (17-29 Jahre - 19 Teilnehmerinnen): 1. Regina Hinterbichler;

Buam Aktiv II (30-49 Jahre - 14 Teilnehmer): 4. Martin Hinterbichler, 9. Stefan Scheidl, 12. Stephan Hinterbichler;

Deandl Aktiv II (30-49 Jahre - 14 Teilnehmerinnen): 2. Maria Scheidl und Melanie Schranner, 5. Sandra Sieber, 7. Marlene Hinterbichler, 9. Platz Nadja Lindner;

Buam Aktiv III (50-59 Jahre - 5 Teilnehmer): 3. Andreas Huber;

Deandl Aktiv III (50-59 Jahre - 5 Teilnehmerinnen): 1. Claudia Huber;

Buam Ehrenklasse (ab 60 Jahre - 3 Teilnehmer): 1. Albert Hinterbichler.

Des Weiteren stellte sich eine Gruppe aus vier Paaren des Dießener Trachtenvereins beim Gruppenwettkampf und erzielte dort von insgesamt sechs Gruppen den ersten Platz. Der Wanderpokal ging somit beim Aktivwertungsplatteln 2023 wieder mit großer Freude zurück nach Dießen.

Am 8. Juni geht es für die Trachtler zum Bayerischen Löwen nach Steinebach

Alle Erst- bis Drittplatzierten haben sich ebenfalls für die Weltmeisterschaft im Preisplatteln, dem Bayerischen Löwen, qualifiziert und dürfen nächstes Jahr am 8. Juni in Steinebach unter den besten Teilnehmern aller Gaue antreten. Vom Dießener Trachtenverein sind hier Wolfgang Huber, Regina Hinterbichler, Maria Scheidl, Melanie Schranner, Andreas Huber, Claudia Huber, Albert Hinterbichler sowie die Gruppe mit dabei.

Von den Huosigau-Vereinen aus dem Landkreis Landsberg nahmen auch mehrere Tänzerinnen und Tänzer vom Heimat- und Trachtenverein Geltendorf teil. Von diesen erreichte Martina Korndörfer in der Gruppe Deandl aktiv II den 4. Platz. Bei den Buam aktiv II kam Stephan Kurz auf den 5. Platz.