Wetterläuten in Dießen reißt viele Menschen aus dem Schlaf

Etliche Dießenerinnen und Dießener reißt lautes Glockengeläut Donnerstagnacht aus dem Schlaf. Was es mit dem Wetterläuten im Marienmünster auf sich hat.

Die einen haben die Nina-Warn-App, die anderen erfahren durch das Wetterläuten im Dießener Marienmünster davon, dass ein Unwetter droht. So geschehen Donnerstagnacht, als gegen 23 Uhr das ungewöhnlich laute Geläut der Mechtildis- und die Richard-Glocke so manchen Dießener Bürger aus dem Schlaf gerissen haben dürften.

Unsere Redaktion hat bei Pfarrer Josef Kirchensteiner in Dießen nachgefragt, was es mit dem Wetterläuten auf sich hat. "Das Wetterläuten ist in Dießen eine alte Tradition", sagt der Kirchenmann und erläutert weiter: "Wir wollen mit dem Wetterläuten auch die Menschen vor einem möglicherweise schweren Unwetter warnen, die eben nicht über andere Kanäle informiert werden." Dass die Glocken nachts geläutet werden, sei allerdings eher ungewöhnlich, so Kirchensteiner.

Treiben die Schallwellen die Unwetter-Wolken auseinander?

Am späten Donnerstagabend hatte es für die Region Ammersee Unwetterwarnungen gegeben, weswegen man sich in der Pfarrei entschlossen habe, beide Glocken zu läuten. Übriges wurde die Richard-Glocke (die zweitgrößte Glocke im Marienmünster) 2021 zum ersten Mal neben der Mechtildis-Glocke geläutet. Die 1950 gegossene Mechtildisglocke, die zweitkleinste der acht Glocken des Marienmünsters – hat hingegen schon immer in Dießen die Funktion der Wetterglocke, deren Läuten Unheil bringende Gewitter abhalten soll.

Pfarrer Kirchensteiner ist davon überzeugt, dass das Wetterläuten seinen Beitrag dazu geleistet habe, dass Dießen schon des öfteren von schweren Unwettern, die in der Region wüteten, weitgehend verschont geblieben war. "Das Marienmünster steht hoch über dem Ammersee und es gebe durchaus Anzeichen dafür, dass die Schallwellen der Glocken die Gewitterwolken entweder ganz abhalten oder vertreiben können."

Die heilige Mechtildis gilt als Nothelferin bei Unwettern

Bis ins 19. Jahrhundert – in Dießen möglicherweise noch viel früher, in der Zeit der heiligen Mechthild (um 1125 bis 1160) – hätten die Menschen fest an eine physikalische Auswirkung des Glockenläutens auf die Meteorologie geglaubt. Aus dieser Zeit stammt die Tradition des Wetterläutens in Dießen, denn Mechtildis gilt bis heute als Nothelferin bei Unwettern.

Droht ein schwerer Sturm oder ein Unwetter mit Hagel, setzt sich im Dießener Marienmünster automatisch eine Maschinerie in Gang. "Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheiden dann eigenständig, ob jemand die Glocken läutet", so Pfarrer Kirchensteiner. Das Geläut geschieht dabei keineswegs auf Knopfdruck, die Glocken werden in alter Tradition händisch in Bewegung gesetzt.

Wer Donnerstagnacht die Glocken geläutet hat, will Pfarrer Josef Kirchensteiner nicht sagen. Denn er befürchte für die betroffene Person einen ganz anderen Sturm, nämlich einen Shitstorm aus der Bevölkerung.