Dießen

18:00 Uhr

So steht das Landratsamt zum Thema Badefloß in St. Alban

Zum Ende der Badesaison soll in St. Alban ein Badefloß in den Ammersee eingebracht werden. Der Markt Dießen beabsichtigt, eine Badeinsel aus Kunststoff-Elementen zu kaufen.

Plus Mehrere Dießener Gemeinderatsmitglieder lehnen ein Kunststoff-Badefloß ab. Das deckt sich teilweise auch mit der Haltung des Landratsamts.

Wie von Grünen-Gemeinderätin Miriam Anton angekündigt, soll die Materialauswahl für ein Badefloß in St. Alban im Dießener Gemeinderat aufgerollt werden. Ein diesbezüglicher Antrag liegt inzwischen vor. Allerdings: Bis dieser behandelt wird, dürfte es noch eine Weile dauern: Der Ferienausschuss tagt erst am 21. August, die nächste Gemeinderatssitzung ist für den 18. September terminiert. Außerdem erklärte Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger), der Antrag habe sich ohnehin erledigt. Unterdessen sind auch weitere Einzelheiten zum Ablauf des Badefloß-Kaufs bekannt geworden.

In der Gemeinderatssitzung am 17. Juli bestätigte Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer, was bereits in einer vorhergehenden Bauausschusssitzung angesprochen worden war, nämlich, dass ein Kunststoff-Badefloß gekauft werden soll. Daraufhin wurde Gemeinderätin Miriam Anton aktiv, die sich seit Jahren für ein plastikfreies Dießen einsetzt. Inzwischen liegt im Rathaus ein Antrag von ihr, ihren Fraktionskolleginnen Sanna Müller und Gabriele Übler sowie der CSU-Fraktion vor. Nicht zum Kreis der Unterzeichner gehören die beiden Grünen-Gemeinderäte Dr. Holger Kramer und Marc Schlüpmann.

