"Wie das Leben so spielt ..." im Dießener Augustinum

Die Theatergruppe des Dießener Augustinums kehrt nach drei Jahren Coronapause mit vier Sketchen auf die Bühne zurück. Regie führt Charlotte Naumann.

Nach der langen coronabedingten Pause von drei Jahren heißt es am Donnerstag, 20. April, ab 19 Uhr, endlich wieder "Vorhang auf und Bühne frei!" für die Bewohner-Theatergruppe im Augustinum Dießen. Unter der Leitung von Regisseurin Charlotte Naumann präsentieren die rund 20 Darstellerinnen und Darsteller vier Sketche auf der hauseigenen Theaterbühne am Augustinerberg 1. Mit von der Partie ist auch wieder Maximilian Ginter als Pianist am Steinway Flügel.

Worum es geht? Die Sketche stammen aus hauseigener Feder, los geht es mit einer zufälligen Begegnung im Park und was sich daraus entwickeln kann …, vom Besuch der lieben Familie mit Sohn, Schwiegertochter und Tochter bei ihrem verwitweten Vater, der zuerst ganz harmlos beginnt, doch dann …

Zum elften Mal bringt die Theatergruppe im Augustinum ein Stück auf die Bühne

Der Strohwitwer: Was erlebt ein Ehemann in einer Seniorenresidenz, allein zurückgelassen, während seine Frau an einer Reise teilnimmt? Überraschung in einer Seniorenresidenz: Ein neuer Bewohner wird erwartet, von dem sich herausstellt, dass er eigentlich noch gar nicht bereit ist, in ein solches Haus zu gehen. Geradezu unvorstellbares ereignet sich …

"Wie das Leben so spielt …" ist mittlerweile die elfte Theaterproduktion der Bewohner-Theatergruppe im Augustinum, die am 20. April auf die Bühne kommt. Bereits im Frühjahr 2020 stand sie ganz knapp vor der Premiere, als Corona das kulturelle Leben mit öffentlichen Veranstaltungen komplett lahmgelegt hat. Ungetrübt geblieben sind die Spielfreude und Begeisterung aller Darsteller/-innen, in diesen drei Jahren hat die Theatergruppe viel neuen Zuwachs bekommen. Und auch unsere Theaterbühne präsentiert sich mit rundum erneuerten Vorhängen im neuen Glanz. (AZ)